В Китае оценили шансы Трампа урегулировать конфликт на Украине

Политолог Гун Цзюн: Трамп столкнется с противостоянием внутри НАТО по Украине Президент США Дональд Трамп столкнется с противостоянием внутри НАТО и со стороны самой Украины по вопросу окончания вооруженного конфликта, что осложняет перспективу мирных переговоров.
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