В Китае оценили шансы Трампа урегулировать конфликт на Украине

Политолог Гун Цзюн: Трамп столкнется с противостоянием внутри НАТО по Украине Президент США Дональд Трамп столкнется с противостоянием внутри НАТО и со стороны самой Украины по вопросу окончания вооруженного конфликта, что осложняет перспективу мирных переговоров.