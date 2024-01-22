Песков отказался комментировать документ о конфискации имущества за фейки о ВС

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего разговора с журналистами отказался комментировать внесенный в Государственную Думу документ о конфискации имущества за недостоверные сведения о Вооруженных силах страны.
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