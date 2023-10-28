День работников вневедомственной охраны Росгвардии 29 октября 2023 года: красивые стихи, проза и открытки Виктория ХаржевскаяПрофессиональный праздник День работников вневедомственной охраны Росгвардии отмечается каждый год в дату 29 октября.
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