Военные из хоккейных команд Мурманской области «Торнадо» и «Авианосец» провели матчи с буквами Z на свитерах

Военные из хоккейных команд Мурманской области провели матчи с буквами Z на свитерах. В хоккейных матчах в Снежногорске приняли участие местный «Торос», «Спутник» из одноименного поселка, а также мурманский «Авианосец» и «Торнадо» – команда подводников из Оленьей Губы.