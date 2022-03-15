Военные из хоккейных команд Мурманской области «Торнадо» и «Авианосец» провели матчи с буквами Z на свитерах

Военные из хоккейных команд Мурманской области провели матчи с буквами Z на свитерах. В хоккейных матчах в Снежногорске приняли участие местный «Торос», «Спутник» из одноименного поселка, а также мурманский «Авианосец» и «Торнадо» – команда подводников из Оленьей Губы.
Популярные статьи
- В Москве состоится масштабный ледовый фестиваль при участии главных звезд фигурного катания
- Хайо Зеппельт: «Оправдания со стороны Валиевой, на мой взгляд, абсолютно не заслуживают доверия. WADA не поверила словам ее адвокатов»
- «Появилось столько вдохновения и энергии творить! Искусство – как глоток свежего воздуха». Загитова посетила балет «Баядерка»
Свежие комментарии