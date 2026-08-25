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МИД РФ призвал международные структуры запросить Киев о пропавших священниках

МИД РФ призвал международные структуры запросить Киев о пропавших священниках

Специальный представитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех заявил, что ведомство призывает международные профильные структуры запросить у Киева сведения о пропавших без вести на фронте священнослужителях.

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