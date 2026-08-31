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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Афиногенов и Федоров сменили Шевченко и Филатова в шоу «Это хоккей, брат!»

Представлен новый состав ведущих шоу «Это хоккей, брат!». Ранее стало известно, что проект покинули журналист  Алексей Шевченко и экс-форвард клубов КХЛ и НХЛ Никита Филатов.

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