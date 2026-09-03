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Царьград

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CNN: 40 судов с 18 млн баррелей нефти прошли Ормузский пролив

CNN: 40 судов с 18 млн баррелей нефти прошли Ормузский пролив

Военные США сопроводили 40 судов с 18 млн баррелей нефти через Ормузский пролив, что стало рекордом с начала конфликта с Ираном, сообщают источники CNN.

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