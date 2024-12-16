Российская армия захватила в Курахово средства связи и топографическую карту ВСУ

Противник использовал рации Motorola Средства связи и топографическая карта украинской армии оказались в распоряжении военнослужащих 5-й бригады Южной группировки войск в ходе боевых действий по захвату позиций противника на промышленном объекте города Курахово в ДНР, сообщил корреспондент РИА Новости.