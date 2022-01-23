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Американские врачи нашли способ лечения аллергии на арахис у детей в раннем возрасте: Новости ➕1, 23.01.2022

Американские врачи нашли способ лечения аллергии на арахис у детей в раннем возрасте: Новости ➕1, 23.01.2022

Группа американских ученых из нескольких медицинских университетов разработала способ лечения аллергии на арахис у детей в возрасте от года до четырех лет.

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