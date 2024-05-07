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Глава ООН Гутерриш призвал Израиль и руководство ХАМАС прекратить огонь

Глава ООН Гутерриш призвал Израиль и руководство ХАМАС прекратить огонь

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает правительство Израиля и руководство палестинского движения ХАМАС прийти к соглашению о прекращении огня и положить конец страданиям жителей сектора Газа.

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