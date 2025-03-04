Пока вы спали: решение Трампа по военной помощи Киеву и новая должность Залужного

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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АР
Александр Рязанцев
Если ЧМО-наркохрюк нелегетимно-какой импичмент?Дебилы,бля!
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20 час.
Владимир Алтайцев
Автор  написал  -&quot;№Дональд Трамп принял решение временно прекратить оказание военной помощи Украине, &quot;  Но  либо  сам  не понял, почему  так  решил, либо  до  него не дошло, что  Трамп  надеется  надуть Россию  в очередной  раз, как  это  было, начиная  с 1991  года.Но  как только  РФ  подпишет  какие-то  договорённости  с США, которым  цена меньше  бумаги, на которой  они написаны, США  начнут  качать оружие  на Украину, как и сейчас   ввозят  тайком. А  то, что Трамп  трещит  на  весь мир о мире, лишь дымовая  завеса
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20 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
Что вы рассказываете про. Его мнимые заслуги . Поведёте импичмент , дело хорошее, но уйдёт он от вас с большими деньгами , виллами , иначхать ему на страну. Продолжит нюхать на своём острове , а вы будете расхлёбывать содеянное . А я считаю - арест - кандалы , полный отчёт , аудит во всех сферах ему подвластных структурах , списки соратников -казнокрадов, в стране и за рубежом , исполнителей , лишение всех активов также у родственников и близких по его аферам и далее как суд решит .
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17 час.
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