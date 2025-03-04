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Пока вы спали: решение Трампа по военной помощи Киеву и новая должность Залужного
Комментарии
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АР
Александр Рязанцев
Если ЧМО-наркохрюк нелегетимно-какой импичмент?Дебилы,бля!
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20 час.
Владимир Алтайцев
Автор написал -"№Дональд Трамп принял решение временно прекратить оказание военной помощи Украине, " Но либо сам не понял, почему так решил, либо до него не дошло, что Трамп надеется надуть Россию в очередной раз, как это было, начиная с 1991 года.Но как только РФ подпишет какие-то договорённости с США, которым цена меньше бумаги, на которой они написаны, США начнут качать оружие на Украину, как и сейчас ввозят тайком. А то, что Трамп трещит на весь мир о мире, лишь дымовая завеса
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20 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
Что вы рассказываете про. Его мнимые заслуги . Поведёте импичмент , дело хорошее, но уйдёт он от вас с большими деньгами , виллами , иначхать ему на страну. Продолжит нюхать на своём острове , а вы будете расхлёбывать содеянное . А я считаю - арест - кандалы , полный отчёт , аудит во всех сферах ему подвластных структурах , списки соратников -казнокрадов, в стране и за рубежом , исполнителей , лишение всех активов также у родственников и близких по его аферам и далее как суд решит .
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17 час.
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