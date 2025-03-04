Пока вы спали: решение Трампа по военной помощи Киеву и новая должность Залужного

Владимир Алтайцев

Автор написал -"№Дональд Трамп принял решение временно прекратить оказание военной помощи Украине, " Но либо сам не понял, почему так решил, либо до него не дошло, что Трамп надеется надуть Россию в очередной раз, как это было, начиная с 1991 года.Но как только РФ подпишет какие-то договорённости с США, которым цена меньше бумаги, на которой они написаны, США начнут качать оружие на Украину, как и сейчас ввозят тайком. А то, что Трамп трещит на весь мир о мире, лишь дымовая завеса