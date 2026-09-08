Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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За неделю 46 россиян погибли от атак ВСУ

За неделю 46 россиян погибли от атак ВСУ

За неделю 46 человек погибли от вражеских ударов по гражданским объектам РФ. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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