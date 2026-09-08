За неделю 46 россиян погибли от атак ВСУ

За неделю 46 человек погибли от вражеских ударов по гражданским объектам РФ. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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