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Выросло число жертв атаки БПЛА на дом в Перми: врачи два дня боролись за жизнь пострадавшей, но не спасли

Выросло число жертв атаки БПЛА на дом в Перми: врачи два дня боролись за жизнь пострадавшей, но не спасли

ПЕРМЬ, 9 сентября, ФедералПресс. В больнице имени Гринберга умерла женщина, которая пострадала во время атаки 7 сентября украинского дрона на Пермь.

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