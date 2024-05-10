Доброе, майское утро! Пусть будет ваше утро ясным, приятным, тёплым, позитивным. И настроение прекрасным, а день везучим и красивым.
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Доброе, майское утро! Пусть будет ваше утро ясным, приятным, тёплым, позитивным. И настроение прекрасным, а день везучим и красивым.