Анна Старшенбаум и Евгений Пронин раскроют «Московские тайны» на «Dомашнем»

На «Dомашнем» 12 октября состоится премьера четырех частей детективной мелодрамы «Московские тайны». Главные роли исполнили Анна Старшенбаум и Евгений Пронин, а компанию им составили Павел Левкин, Владислав Ветров, Екатерина Семенова, Александр Робак, Иван Жвакин, Алексей Макаров и другие актеры, уточняет пресс-служба телеканала.