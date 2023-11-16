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Экс-агент ЦРУ Джиральди: США могут заставить чиновников в Киеве убить Зеленского

Экс-агент ЦРУ Джиральди: США могут заставить чиновников в Киеве убить Зеленского

Экс-сотрудник ЦРУ Фил Джиральди в интервью Judging Freedom заявил, что США могут устранить лидера Украины Владимира Зеленского, но также способны переложить убийство на местных чиновников или военных.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Этот Зеля - беспримерный дурак. Что он хочет доказать? (своим неистребимым желанием продолжать бойню). Что он в состоянии победить Россию?...Или, что он &quot; в состоянии&quot; продолжать принимать подачки?... Когда все уже, на всех уровнях, понимают, что война проиграна. И НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПУСКАТЬ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР... Его &quot;юмор&quot;  с каждым днем все больше превращается в &quot;черный юмор&quot;... Он остается ЕДИНСТВЕННЫМ ГВОЗДЕМ, на котором ВСЕМ УЖЕ НЕУДОБНО СИДЕТЬ... Что в таком случае происходило везде и со всеми?  Правильно - с ним просто покончат...
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