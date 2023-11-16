Экс-сотрудник ЦРУ Фил Джиральди в интервью Judging Freedom заявил, что США могут устранить лидера Украины Владимира Зеленского, но также способны переложить убийство на местных чиновников или военных.
Экс-агент ЦРУ Джиральди: США могут заставить чиновников в Киеве убить Зеленского
Комментарии
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Evgenija Palette
Этот Зеля - беспримерный дурак. Что он хочет доказать? (своим неистребимым желанием продолжать бойню). Что он в состоянии победить Россию?...Или, что он " в состоянии" продолжать принимать подачки?... Когда все уже, на всех уровнях, понимают, что война проиграна. И НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПУСКАТЬ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР... Его "юмор" с каждым днем все больше превращается в "черный юмор"... Он остается ЕДИНСТВЕННЫМ ГВОЗДЕМ, на котором ВСЕМ УЖЕ НЕУДОБНО СИДЕТЬ... Что в таком случае происходило везде и со всеми? Правильно - с ним просто покончат...
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