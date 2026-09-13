Адвокат рассказала, могут ли уволить за несоблюдение дресс-кода

Адвокат адвокатской палаты Московской области Макка Салигова рассказала «Газета.ру», дает ли нарушение правил внешнего вида сотрудником основание для увольнения работодателю.
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