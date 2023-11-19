Игроки в ярости от плохого качества The Walking Dead Destinies Похоже, что новая видеоиг...

Игроки в ярости от плохого качества The Walking Dead DestiniesПохоже, что новая видеоигра The Walking Dead: Destinies, созданная по мотивам популярного телесериала AMC, вышла в свет с рядом проблем, что привело в ярость геймеров, особенно тех, кто ждал эту игру и купил ее в… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.