Источник сообщил о поступлении на вооружение истребителя Су-57 новых ракет с дальностью поражения до 300 км

Российские ВКС применяют в зоне СВО истребитель пятого поколения СУ-57, самолет выполняет боевые задачи, поражая цели на дальности более ста километров.
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