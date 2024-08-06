Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 520 подписчиков

Предсмертные слова с фронта о генерале Попове: Офицер честно раскрыл саму сущность командущего: "И такое бывает"

Предсмертные слова с фронта о генерале Попове: Офицер честно раскрыл саму сущность командущего: "И такое бывает"

Погиб офицер с позывным Шанхай. Он был одни из военнослужащих, который служил под началом генерала Ивана Попова с позывным Спартак на Запорожском направлении, которого совсем недавно перевели из СИЗО под домашний арест.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх