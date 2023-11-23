Гарик Мартиросян: «Придумать абстрактную шутку – это высший пилотаж»

Телепродюсер, актер и ведущий Гарик Мартиросян рассказал о старых и новых звездах российского юмора и телевидения, а также о современном юморе в интервью для программы журналистки Сусанны Альпериной, которая выходит на видеохостинге Rutube.
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