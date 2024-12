Магнус Карлсен и ФИДЕ уладили «джинсовый скандал»

Норвежский шахматист, 16-й чемпион мира Магнус Карлсен примет участие в чемпионате мира по блицу. Об этом гроссмейстер заявил 29 декабря в интервью YouTube каналу Take Take Take на фоне конфликта с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ).