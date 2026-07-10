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Синнер о том, что выиграл 9 последних матчей против Зверева: «Все, что происходило между нами раньше, осталось в прошлом»

Янник Синнер поделился ожиданиями от встречи с Александром Зверевым в финале « Уимблдона ». Итальянец ведет в личке со счетом 10:4.

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