Кирпичик к кирпичику

vagas Karlito

Говорить можно лишь о принятии новой независимой системы взаимных расчетов! Если кто то не готов к ней то пусть думает и со временем присоединиться! Потому здесь нужно действовать немедля! Ни у какой страны нет никакого права вето! Потому нужно реально воплощать замысел и не тянуть!