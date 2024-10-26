ОЛЕГ ЛАВРОВ Добрый день, Империя. Я так понимаю, что многие недовольны саммитом в Казани - вот ежели бы весь мир в труху, то тогда оно конечно.
Кирпичик к кирпичику
Комментарии
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vagas Karlito
Говорить можно лишь о принятии новой независимой системы взаимных расчетов! Если кто то не готов к ней то пусть думает и со временем присоединиться! Потому здесь нужно действовать немедля! Ни у какой страны нет никакого права вето! Потому нужно реально воплощать замысел и не тянуть!
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23 час.
ВС
Валентина Селезнева
Автору! Браво!( три раза)Читала с удовольствием! Написал интересно, с юмором! Конечно, мы не всё должны знать! Айсберг опасен не только тем , что мы видим, но особенно, что скрывает вода!!!!
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2 час.
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