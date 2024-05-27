Выгоды для IT-компаний могут зависеть от их участия в обучении студентов

Министерство цифрового развития Российской Федерации (Минцифра) намерено обязать крупные компании, занимающиеся информационными технологиями (ИТ), участвовать в образовательных программах для студентов, специализирующихся в области ИТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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