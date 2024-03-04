В ОИЯИ создают сверхточную сеть для прогноза сейсмической опасности в мире

Ученые Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) разрабатывают устройство для выявления участков накопления сейсмической энергии и количественного прогнозирования сейсмической опасности.
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