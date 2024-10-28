"Вечером 5 ноября я позвоню Путину": Трамп сделал новое предвыборное обещание

Андрей Вроде не дурак, а заявления.... Может это выборы в Америке так влияют на психику граждан этой страны? При всем желании поезд войны на раз-два не остановить!

Балу - Доник!... Для того, чтобы ЭТО ВСЁ прекратить, не надо никому звоить... Достаточно просто прекратить поставки оружия и бабла сорвавшемуся с цепи зелику...