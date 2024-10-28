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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Вечером 5 ноября я позвоню Путину": Трамп сделал новое предвыборное обещание

"Вечером 5 ноября я позвоню Путину": Трамп сделал новое предвыборное обещание

Во время выступления перед своими сторонниками в Неваде кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что для реализации своего мирного плана он не намерен ждать своей инаугурации.

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Комментарии
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Андрей
Вроде не дурак, а заявления.... Может это выборы в Америке так влияют на психику граждан этой страны? При всем желании поезд войны на раз-два не остановить!
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5 час.
Балу -
Доник!... Для того, чтобы ЭТО ВСЁ прекратить, не надо никому звоить... Достаточно просто прекратить поставки оружия и бабла сорвавшемуся с цепи зелику...
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4 час.
Pavel Balandin
Шоу-страна требует у руля этого &quot;цирка&quot; и шоу-президентов, вот и выходят два кандидата на эту роль из серии &quot;тупой и еще тупее&quot;.
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2 час.

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