Плясал на нашем шоу, а потом пошёл убивать русских: На Украине объявили о гибели известного боевика

На Украине объявили о гибели на "боевом задании" известного боевика Владимира Ракова. Несколько лет назад он плясал в нашем отечественном шоу "Танцы", а потом - как, впрочем, многие его единомышленники - пошёл убивать русских.
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