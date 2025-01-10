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Плясал на нашем шоу, а потом пошёл убивать русских: На Украине объявили о гибели известного боевика

Плясал на нашем шоу, а потом пошёл убивать русских: На Украине объявили о гибели известного боевика

На Украине объявили о гибели на "боевом задании" известного боевика Владимира Ракова. Несколько лет назад он плясал в нашем отечественном шоу "Танцы", а потом - как, впрочем, многие его единомышленники - пошёл убивать русских.

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