«Яблоко» требует проверить сообщения об удержании раненых военных в Якутске

Председатель якутского отделения партии “Яблоко” Анатолий Наговицын обратился к военной прокуратуре с просьбой проверить информацию в соцсетях о том, что якобы раненых российских военных, отказывающихся возвращаться на зону боевых действий, насильно удерживают в Якутске.