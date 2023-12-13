В Совфеде не исключили попытки срыва выборов президента РФ за рубежом

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ не исключает попытки срыва выборов президента на избирательных участках за рубежом, особенно в недружественных странах.
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