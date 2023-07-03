Антифашист

104 подписчика

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Неужели у этого голландского наркомана и извращенца Хукстра, за ложь и угрозы РОССИИ, появилось желание навсегда исче...Нидерланды хотят ...
  • Валентин Щербаков
    Голова у тебя, Урсула, как седалище, в твоих жилах не кровь, а моча, посадить бы тебя во влагалище, чтоб с политики с...Форум говорит: «Г...
  • Валентин Щербаков
    Что-то Орбан осмелел, может быть пора хвост подрезать....Орбан заявил, что...

Дмитрий Кисилёв обнародовал сколько денег получили от государства Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер»

Дмитрий Кисилёв обнародовал сколько денег получили от государства Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер»

Генеральный директор государственной медиагруппы «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Кисилёв заявил, что компании Евгения Пригожина получили более полутора триллиона рублей из российского бюджета.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх