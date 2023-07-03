Дмитрий Кисилёв обнародовал сколько денег получили от государства Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер»

Генеральный директор государственной медиагруппы «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Кисилёв заявил, что компании Евгения Пригожина получили более полутора триллиона рублей из российского бюджета.