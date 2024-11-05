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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти после 1:3 с «Миланом»: «Реал» плохо обороняется, нам не хватает твердости – стоит обеспокоиться. Наши проблем не индивидуальные, а командные – нужно найти лучшую версию себя»

Мадридская команда уступила (1:3) в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов и впервые с сезона-2022/23 потерпела 2 поражения подряд.

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