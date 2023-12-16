Торговым центрам Барнаула сделали замечания за плохую очистку снега и наледи

Сотрудники комитета по потребительскому рынку проконтролируют устранение замечаний В Барнауле сотрудники комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда ежедневно проводят рейды по контролю за очисткой территорий предприятий от снега и наледи, а также кровель зданий.