Владимир Корнилов: Скандальная история: британцы вынуждены лично ехать в Киев за «своим» украинским ребенком

The Times посвящает большую статью проблеме британской семейной пары, которая вынуждена лично ехать в Киев, чтобы пройти бюрократические процедуры для получения «своего» ребенка, рожденного для них украинской суррогатной матерью.
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