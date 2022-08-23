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В Севастополе реконструируют «важную городскую артерию»

Правительство утвердило распоряжение о реконструкции улицы Капитанской. Проект будет реализован в рамках мероприятий по созданию «Парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941–1942 гг.

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