Расписание чемпионата России по биатлону в Тюмени

С 23 по 31 марта в Тюмени пройдет чемпионат России по биатлону. Альфа-Банк Чемпионат России Тюмень Расписание гонок 23 марта, суббота Спринт, мужчины 9:00 Спринт, женщины 12:00 24 марта, воскресенье Гонка преследования, мужчины 9:00 Гонка преследования, женщины 12:00 26 марта, вторник Индивидуальная гонка, мужчины 9:00 Индивидуальная гонка, женщины 12:00 27 марта, среда Сингл-микст 10:00 29 марта, пятница Смешанная эстафета 10:00 30 марта, суббота Эстафета, женщины 9:00 Масс-старт, мужчины 12:00 31 марта, воскресенье Масс-старт, женщины 9:00 Эстафета, мужчины 12:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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