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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени

С 25 по 31 марта в Тюмени пройдет чемпионат России по биатлону. Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону Тюмень Расписание трансляций 25 марта, понедельник Спринт, мужчины 9:00 Спринт, женщины 12:00 26 марта, вторник Гонка преследования, мужчины 9:00 Гонка преследования, женщины 12:00 28 марта, четверг Смешанная эстафета 9:00 Сингл-микст 12:00 30 марта, суббота Эстафета, женщины 9:00 Масс-старт, мужчины 12:00 31 марта, воскресенье Масс-старт, женщины 9:00 Эстафета, мужчины 12:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

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