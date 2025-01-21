Более 60 несанкционированных свалок ликвидировали в Мангистау

Мероприятие «Таза Қазақстан», стартовавшее в прошлом году, активно реализуется в регионе. В 2024 году был утвержден специальный план, проведены работы по очистке, благоустройству в районах, городах и селах.
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