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Анатолий Фирсов - почётный гражданин города Владимира

Анатолий Фирсов - почётный гражданин города Владимира

Участник Великой Отечественной войны. Почетный гражданин города Владимира. Более 20 лет Фирсов возглавлял Владимирский хлебозавод и превратил его в крупный комбинат с производством более 100 видов продукции.

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