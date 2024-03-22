2000 участников Всемирного фестиваля молодежи побывали в Москве

Известия/Павел Волков 2000 молодых людей, принявших участие во Всемирном фестивале молодежи в "Сириусе", посетили Москву и познакомились с достопримечательностями российской столицы, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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