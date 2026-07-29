Пазл УНИКСа почти собран: Шаманич, Клюев и Узинский — выдержит ли Каракаш?

Разгром в финале от ЦСКА (0-4) поставил УНИКС перед выбором: менять все или катиться вниз. За лето ушли Перасович, Кулагин и почти вся основа — вместо них пришли девять новичков и главная головная боль сезона: хорват с опытом в НБА Шаманич.