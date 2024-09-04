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Калужские новости

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Дома на двух улицах в центре Калуги окажутся без света

Дома на двух улицах в центре Калуги окажутся без света

4 сентября с 15:00 до 19:00 останутся без электричества дома на двух улицах в центре Калуги, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба4 сентября с 15:00 до 19:00 останутся без электричества дома на двух улицах в центре Калуги.

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