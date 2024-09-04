Дома на двух улицах в центре Калуги окажутся без света

4 сентября с 15:00 до 19:00 останутся без электричества дома на двух улицах в центре Калуги, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба4 сентября с 15:00 до 19:00 останутся без электричества дома на двух улицах в центре Калуги.