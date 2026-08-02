Политика как он...
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Политика как она есть

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В Москве жара окрепла до 30 градусов в третий раз с начала лета

В Москве жара окрепла до 30 градусов в третий раз с начала лета

Жара в Москве окрепла до плюс 30 градусов в третий раз с начала календарного лета. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, сделанные на основе данных Гидрометцентра РФ о температуре воздуха на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ.

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