В Москве жара окрепла до 30 градусов в третий раз с начала лета

Жара в Москве окрепла до плюс 30 градусов в третий раз с начала календарного лета. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, сделанные на основе данных Гидрометцентра РФ о температуре воздуха на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ.