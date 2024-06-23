Ребенка ударило током на калужском мосту

22 июня около половины шестого вечера на железнодорожном мосту через реку Брынь в Калужской области 9-летний мальчик получил удар током22 июня около половины шестого вечера на железнодорожном мосту через реку Брынь в Калужской области 9-летний мальчик получил удар током.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)