Ребенка ударило током на калужском мосту

22 июня около половины шестого вечера на железнодорожном мосту через реку Брынь в Калужской области 9-летний мальчик получил удар током22 июня около половины шестого вечера на железнодорожном мосту через реку Брынь в Калужской области 9-летний мальчик получил удар током.