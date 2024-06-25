«Украине связали руки»: террористу Пономареву мало удара по Севастополю

Разрешения американцев бить ракетами ATACMS вглубь территории России на 300 километров недостаточно. Об этом на съезде провозгласивших себя «депутатами России» беглых оппозиционеров заявил экс-депутат Госдумы экстремист и террорист Илья Пономарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».