В Финляндии назвали инструкции МИД для наемников русофобским угаром

МОСКВА, 3 февраля, ФедералПресс. Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен раскритиковал МИД страны за публикацию инструкций для граждан, желающих стать наемниками и участвовать в конфликте на Украине.
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