Обменяем недра на помощь США. Все равно земля под Россией – Кулеба

Для Украины сейчас выгодно предоставить США доступ к редкоземельным ископаемым в обмен на оружие. Об этом в эфире телеканала «DW» заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».