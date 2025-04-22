Заморозки и мокрый снег возможны в Москве в выходные – Вильфанд

Предстоящие выходные в Московском регионе могут принести неожиданные погодные сюрпризы. Согласно прогнозам, возможно выпадение мокрого снега и значительное понижение температуры, доходящее до нулевой отметки, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит во вторник, 22 апреля 2025 года, .