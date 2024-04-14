"Они на меня толпой шли всегда": В Новом Уренгое дети-азербайджанцы избивали русского сверстника

В России необходимо принять закон о привлечении к ответственности не зависимо от возраста детей с отправкой в трудовые интернаты, а семьи, родственники пришлые лишаются гражданства России и выдворяются за свой счет, диаспор и т.д. нет средств трудовая колония пока не заработают и выдворение без права посещать Россию бессрочно.

Русский Империалист

Т.е. в Новом Уренгое кроме чёрной плесени, осталась только одна семья русских, если никто из приятелей Кирилла не пришёл на помощь. Личинки чёрной плесени нападают стаей и, если бы там были русские мальчишки, то они, при правильном мужском воспитании, дали бы достойный отпор. Русским мальчишкам надо идти в ММА, тренировать ударную технику и бесстрашие, а не сидеть за мобилками и компьютерами. В стране д.б. лозунги "Русские учитесь драться !", "Русские - в бойцовые клубы !", "Один - за всех и все за одного !" и т.д. 😡🇷🇺