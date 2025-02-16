Больше трети продавцов предупредили покупателей о новом витке роста цен

37% крупных российских компаний заявили, что в 2025 году повысят цены на свои товары и услуги. Бизнес пытается компенсировать рост налоговых издержек, ослабление рубля и ухудшение финансовых показателей, показал опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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